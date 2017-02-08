В России 12,7 млн человек являются инвалидами, а 40 млн входят в группу маломобильных граждан, и маркетологам стоит обратить особое внимание на этот сегмент пользователей. Об этом заявил начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Центрального банка РФ Юрий Божор на форуме FinProfit.

«Сейчас в ЦБ запущена большая программа для инвалидов и маломобильных групп населения. Эти люди — 12,7 миллиона инвалидов и 40 миллионов в общей сложности маломобильных групп граждан — для вас тот самый рынок, за который стоит бороться», — заявил представитель ЦБ.

Он отметил, что в Интернете не важно, есть ли у человека инвалидность или нет. «Если вы можете предоставить ему услугу дома, удобно, просто и защищенно, то он будет ваш. Он уйдет из того банка, в который не смог доехать. Он уйдет из страховой компании, с которой не смог договориться, потому что инвалидность стала причиной повышения страховой премии. Все, что вы сделаете для этих людей, вам воздастся», — подчеркнул Божор.



Он дал понять, что возмущен неоправданным повышением страховыми компаниями тарифов для этой категории граждан.