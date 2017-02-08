Через несколько дней после прекращения новогоднего предложения по ипотеке Сбербанк запустил новую акцию на покупку строящегося жилья или квартир в готовых новостройках. Единая процентная ставка 12% годовых устанавливается независимо от срока ипотеки и первоначального взноса. На размер процента влияет только наличие комплексного ипотечного страхования — при его отсутствии ставка увеличится на 1 процентный пункт.



Максимальный срок кредита — 30 лет, минимальный первоначальный взнос — 15% стоимости приобретаемого жилья.

В рамках данной акции есть новое интересное условие: по согласованию с застройщиком сумма кредита может быть разделена на две равные части, первая часть из которых перечисляется застройщику после регистрации ДДУ (сейчас на практике полная сумма кредита поступает на счет застройщика после регистрации ДДУ). Вторая часть перечисляется через определенный срок, но не позднее чем через два года с даты выдачи первой части. Сроки перевода кредитных средств фиксируются в ДДУ.

«Сначала проценты начисляются только на выданную сумму, то есть половину кредита — таким образом существенно снижается долговая нагрузка на начальный период действия кредитного договора. Это удобно, когда приобретенное жилье еще строится, а заемщик снимает квартиру. Обычно в такой ситуации заемщик вынужден оплачивать и ипотечный кредит, и аренду жилья, что существенно увеличивает его ежемесячные затраты и снижает уровень жизни. После выдачи второй части кредита проценты начисляются на полную сумму долга. Но, наверняка, далеко не все застройщики будут готовы предоставить такую возможность своим клиентам, ведь при продаже они рассчитывают на полную цену ДДУ, чтобы вкладывать эти денежные средства в продолжение стройки», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.