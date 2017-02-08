Арбитражный суд Москвы на заседании во вторник, 7 февраля, огласил решение о признании банка «Метрополь» несостоятельным (банкротом). Об этом в среду сообщило Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Банк «Метрополь» был лишен лицензии 18 ноября 2016 года. «В условиях размещения денежных средств в активы низкого качества «Метрополь» неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, в деятельности кредитной организации неоднократно возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — отмечалось в сообщении ЦБ. Кроме того, по данным регулятора, «Метрополь» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

В разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру клиенты банка сообщали о сложностях с пополнением ранее открытых вкладов.

В октябре банк вошел в число нарушителей нормативов.



В «Вестнике Банка России» приводились данные, согласно которым «дыра» в балансе банка «Метрополь» составляет порядка 1,28 млрд рублей.