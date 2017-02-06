Президент ОПЕК, министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада заявил, что рынок нефти хорошо реагирует на снижение добычи ведущими производителями. Об этом он сказал журналистам в столице Катара Дохе.



«Я считаю, что рынок реагирует хорошо, наблюдается сокращение предложения», — цитирует президента ОПЕК агентство France-Presse.

В конце ноября 2016 года страны — члены ОПЕК приняли в Вене решение сократить добычу нефти до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Было объявлено, что в первом полугодии 2017-го члены организации снизят среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей. В декабре 2016-го Россия, Казахстан и девять других не входящих в ОПЕК стран заключили соглашение с картелем о сокращении добычи нефти в общем объеме на 558 тыс. баррелей в сутки. Половину из этого объема сократит Россия — 300 тыс. Казахстан обязался уменьшить добычу на 20 тыс. баррелей в сутки.

Добыча нефти в РФ по соглашению с ОПЕК сократилась в январе более чем на 117 тыс. баррелей в сутки, а в целом в странах — участниках соглашения — на 1,4 млн. Об этом сообщил 1 февраля министр энергетики Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.