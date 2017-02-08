Балтинвестбанк с 7 февраля начал предоставлять кредиты на покупку подержанных иностранных автомобилей (в том числе российской сборки) у официальных дилеров. Процентная ставка зависит от размера первоначального взноса и варьируется от 19% до 20% годовых. При отсутствии документов, подтверждающих доход и занятость, взимается надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта.



Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 15% собственных средств от стоимости машины. Срок кредита варьируется от двух до пяти лет, а сумма — от 100 тыс. до 3,5 млн рублей.

При отсутствии страхования каско итоговая ставка будет выше на 3 процентных пункта. При согласии клиента на оформление страхования жизни и здоровья предусмотрено снижение ставки на 1,25—2,75 процентного пункта в зависимости от срока кредита и выбранной клиентом страховой программы.

«Потенциальным заемщикам следует иметь в виду, что действие программы не распространяется на автомобили индийских, китайских, украинских и узбекских марок. Также следует обратить внимание на то, что предельный допустимый возраст автомобиля для участия в программе на дату погашения кредита — десять лет», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).