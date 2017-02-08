В рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств, переданных в доверительное управление инвестиционной «дочке» Татфондбанка — «ТФБ Финанс», задержаны еще двое подозреваемых. Это руководители двух подразделений инвесткомпании, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
По данным ведомства, речь идет о начальнике управления активных операций и руководителе отдела клиентского сервиса компании «ТФБ Финанс». Как уточняется, оба менеджера занимают аналогичные должности в Татфондбанке.
«7 февраля 2017 года сотрудниками Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ начальник управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк», и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о задержании директора компании «ТФБ Финанс» по подозрению в мошенничестве с денежными средствами. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн рублей.
В Татарстане 6 февраля задержан директор инвестиционной компании «ИК «ТФБ Финанс», которая входит в группу компаний ПАО «Татфондбанк», по подозрению в мошенничестве с денежными средствами. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
В офисе организации проведен обыск, в ходе которого изъято большое количество документов, все изъятое изучается следователями.
По факту мошеннических действий в компании «ТФБ Финанс» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что 2 тыс. вкладчиков Татфондбанка в период с июня по октябрь 2016 года
обманным путем были переведены в статус клиентов его дочерней инвесткомпании «ТФБ Финанс». Вкладчики были уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком. Подмена обнаружилась после введения ЦБ временной администрации в Татфондбанк 15 декабря 2016 года. Тогда же был установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Выплаты вкладчикам начались 26 декабря прошлого года. При подаче заявлений на страховое возмещение вкладчики и узнали, что клиентами банка они не являются.
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.