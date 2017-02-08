В рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств, переданных в доверительное управление инвестиционной «дочке» Татфондбанка — «ТФБ Финанс», задержаны еще двое подозреваемых. Это руководители двух подразделений инвесткомпании, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

По данным ведомства, речь идет о начальнике управления активных операций и руководителе отдела клиентского сервиса компании «ТФБ Финанс». Как уточняется, оба менеджера занимают аналогичные должности в Татфондбанке.

«7 февраля 2017 года сотрудниками Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ начальник управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк», и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о задержании директора компании «ТФБ Финанс» по подозрению в мошенничестве с денежными средствами. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн рублей.

В Татарстане задержан гендиректор «дочки» Татфондбанка В Татарстане 6 февраля задержан директор инвестиционной компании «ИК «ТФБ Финанс», которая входит в группу компаний ПАО «Татфондбанк», по подозрению в мошенничестве с денежными средствами. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

В офисе организации проведен обыск, в ходе которого изъято большое количество документов, все изъятое изучается следователями.

По факту мошеннических действий в компании «ТФБ Финанс» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что 2 тыс. вкладчиков Татфондбанка в период с июня по октябрь 2016 года обманным путем были переведены в статус клиентов его дочерней инвесткомпании «ТФБ Финанс». Вкладчики были уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком. Подмена обнаружилась после введения ЦБ временной администрации в Татфондбанк 15 декабря 2016 года. Тогда же был установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Выплаты вкладчикам начались 26 декабря прошлого года. При подаче заявлений на страховое возмещение вкладчики и узнали, что клиентами банка они не являются.

