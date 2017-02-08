Банк «Уралсиб» снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. Теперь величина процентной ставки по ипотеке на покупку готового жилья составляет 12,5—12,75% годовых, на приобретение строящегося жилья — 12—12,25% (ранее — 13—13,5%). На период строительства действует надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта. На 1 п. п. снижена ставка по целевому кредиту под залог имеющегося жилья. Обновленная ставка — 13% годовых.

Ставка снижается на 0,75 п. п. для работников бюджетной сферы. При подтверждении дохода справкой по форме банка, выпиской со счета в любом банке, куда начисляется заработная плата заемщика, ставка увеличивается на 0,25 п. п. Допускается получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход.

«Ипотека от банка «Уралсиб» весьма привлекательна, чему способствуют невысокая процентная ставка, возможность получения кредита без документов, подтверждающих занятость и доход. Весомым преимуществом является снижение процентной ставки на 0,25 процентного пункта за каждого несовершеннолетнего ребенка, рожденного или усыновленного до оформления ипотеки или в течение всего срока кредитования. А так как ипотека — продукт чаще семейный, такая лояльность к семьям с детьми добавляет очков банку», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.



Прекращен прием заявок на оформление кредита на рефинансирование, по программе «Ипотечные каникулы».