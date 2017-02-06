Бинбанк и Русское географическое общество (РГО) приступили к выпуску совместной дебетовой карты «Мир».

«Клиенты, оформившие карту «РГО-Бинбанк» платежной системы «Мир», получают возможность каждый день вносить вклад в сохранение природы нашей страны, а также в научно-исследовательскую и просветительскую деятельность РГО. Бинбанк будет перечислять средства на поддержку проектов РГО при любой безналичной операции клиента», — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что клиенты будут получать информацию о том, какие инициативы РГО были реализованы благодаря их участию.



Клиентам предлагаются две категории карт «РГО-Бинбанк»: стандартный продукт «Комфорт» и премиальный «Все включено». При совершении безналичных операций по стандартной карте Бинбанк перечисляет за клиента в пользу РГО 0,5% от суммы, по премиальной карте — 1%.

Карта позволяет получать доход на остаток средств: до 6% годовых по премиальной карте и до 5% годовых по стандартной.



Дополнительное преимущество премиальной карты — бесплатный страховой полис для выезжающих за рубеж, который может оформить клиент.

При получении на счет карты заработной платы комиссия за обслуживание не взимается. Также плата за обслуживание отсутствует, если клиент ежедневно поддерживает минимальный остаток (30 тыс. рублей на стандартной карте и 100 тыс. на премиальной) или активно использует карту при оплате товаров и услуг (общая сумма операций в месяц превышает 15 тыс. рублей по стандартной карте и 50 тыс. рублей по премиальной). В иных случаях плата за обслуживание стандартной карты составляет 50 рублей в месяц (либо 500 рублей в год), за обслуживание премиальной карты — 450 рублей в месяц (4 500 рублей в год).