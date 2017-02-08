Президент РФ Владимир Путин ранее был сторонником введения бесплатной бессрочной приватизации, о чем неоднократно сообщал Кабмину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«На самом деле президент был с самого начала сторонником именно такого решения. И он до руководства кабинета доводил эту свою точку зрения, и фактически он именно такой точки зрения и придерживался, о чем он и говорил кабинету на соответствующих совещаниях, которые имели место», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о решении по введению бесплатной бессрочной приватизации для всех граждан в РФ.

Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект, согласно которому бесплатная приватизации жилья в РФ становится бессрочной для всех граждан. Бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России 1 марта 2017 года.

Ранее законопроектом предлагалось продлить приватизацию до 2020 года для отдельных категорий граждан: крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот. В таком виде он был принят Госдумой в первом чтении 27 января этого года. Поправками к законопроекту предлагается признать утратившей силу норму об ограничении срока бесплатной приватизации жилых помещений, то есть установить бессрочный характер приватизации жилых помещений для всех граждан РФ.

Во вторник стало известно, что правительство приняло решение отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья в РФ.