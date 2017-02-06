В государственный реестр коллекторов, который ведет Федеральная служба судебных приставов, к настоящему моменту попали уже 55 компаний.

Напомним, ФССП уполномочена вести государственный реестр юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и осуществлять надзор за их работой. С 2017 года деятельность по взысканию просроченной задолженности разрешено осуществлять лишь компаниям, включенным в госреестр. Официально о запуске реестра было объявлено 16 января.

По данным ФССП, на 2 февраля поступило 85 заявлений от коллекторских компаний о включении в госреестр. Принято шесть решений об отказе во внесении сведений в государственный реестр в связи с представлением юридическими лицами неполного пакета необходимых документов и сведений. Остальные заявки находятся на рассмотрении и проходят процедуру проверки документов.

В последнем отчете службы также сообщается, что по состоянию на 2 февраля туда от граждан поступило 335 обращений о нарушении требований профильного законодательства лицами, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности. Жалобы поступают в том числе и на действия официальных коллекторских агентств, но в основном — на действия лиц, не включенных в государственный реестр.

Так, Управлением ФССП по Нижегородской области составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») в отношении работника организации, не включенной в государственный реестр, а органами ФССП по Санкт-Петербургу по аналогичной статье КоАП составлены протоколы в отношении работников двух организаций, включенных в госреестр.



«Также Управлением ФССП России по Москве 2 февраля 2017 года инициирована внеплановая выездная проверка деятельности юридического лица, включенного в государственный реестр, в связи с несоблюдением требований федерального закона № 230-ФЗ в части несвоевременного погашения задолженности по судебному решению и противоправных действий работников данного юридического лица», — говорится в сообщении ФССП.