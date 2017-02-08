ЦБ установил официальные курсы валют на 9 февраля. Курс доллара повысился на 31,96 копейки, составив 59,5129 рубля (59,1933 рубля на 8 февраля). Курс евро увеличился на 21,05 копейки до 63,4467 рубля (63,2362 рубля на 8 февраля).

Первый день покупок ЦБ валюты с открытого рынка для Минфина РФ не внес кардинальных изменений в динамику курса рубля, констатируют эксперты. По их словам, российская валюта вопреки опасениям достаточно стойко пережила валютные интервенции. В основном на падение национальной валюты повлияло общее падение спроса на рубли, продолжает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

Сегодня дополнительное давление для рубля создают цены на нефть: стоимость нефтяных контрактов Brent опустилась ниже значения 55 долларов за баррель, отмечает руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов.

«Накануне Американский институт нефти выпустил еженедельную статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США, согласно которой был зафиксирован рост показателей. Сегодня свою статистику опубликует Министерство энергетики США, и если рекордные значения подтвердятся, то это может вызвать дальнейшее снижение нефтяных котировок», — комментирует эксперт.

В целом, резюмирует он, по рублю складывается ситуация, препятствующая продолжению роста. «В среду, учитывая падение цен на нефть накануне из-за данных по запасам в США, рубль продолжит падение, потери могут составить 0,3—0,5 рубля к доллару», — полагает Люшин.

Тем не менее, оговаривается он, сейчас цены на нефть стабилизировались и даже немного отыграли потери, поэтому эти настроения могут сдерживать ослабление национальной валюты. По данным на 12:54 мск, баррель Brent стоит 54,64 доллара.

«Учитывая общую ситуацию на валютном рынке, ЦБ может «притормозить» интервенции, чтобы не спровоцировать слишком активное ослабление», — допускает Люшин.

