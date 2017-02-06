СК «СОГАЗ» признана победителем запроса на оказание «МОЭК» услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Страховая защита будет распространяться на 137 производственных объектов единой теплоснабжающей организации Москвы. Совокупная страховая сумма — 3,245 млрд рублей.
В перечень опасных производственных объектов (ОПО) входят сети газопотребления, магистральные тепловые сети, лифты, участок механизации. Страховые суммы по каждому опасному объекту установлены в соответствии с законом № 225-ФЗ. Этот закон обязывает владельцев ОПО страховать свою ответственность перед третьими лицами, в том числе перед своими работниками, на случай аварии.
Деятельность «МОЭК» включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии. «МОЭК» — оператор самой протяженной теплоэнергетической системы в мире: в эксплуатации компании находятся более 15,4 тыс. км тепловых сетей.
АО «СОГАЗ» – крупнейшая универсальная страховая компания, ключевой участник группы «Страховое общество газовой промышленности». По итогам 2015 года компания заняла второе место по сборам в сегменте прямого страхования (123,22 млрд рублей) и первое место – по объему собранных перестраховочных премий (7,04 млрд рублей). В страховом портфеле компании в 2015 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (37,35%) и добровольное медицинское страхование (28,35%). Крупнейшими акционерами АО «СОГАЗ» выступают структуры ПАО «Газпром» (40,2%) и банка «Россия» (32,3%). Региональная сеть компании состоит из более чем 290 обособленных подразделений, в том числе 93 филиалов в 83 субъектах РФ. Головной офис компании находится в Москве.