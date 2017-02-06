СК «СОГАЗ» признана победителем запроса на оказание «МОЭК» услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Страховая защита будет распространяться на 137 производственных объектов единой теплоснабжающей организации Москвы. Совокупная страховая сумма — 3,245 млрд рублей.



В перечень опасных производственных объектов (ОПО) входят сети газопотребления, магистральные тепловые сети, лифты, участок механизации. Страховые суммы по каждому опасному объекту установлены в соответствии с законом № 225-ФЗ. Этот закон обязывает владельцев ОПО страховать свою ответственность перед третьими лицами, в том числе перед своими работниками, на случай аварии.

Деятельность «МОЭК» включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии. «МОЭК» — оператор самой протяженной теплоэнергетической системы в мире: в эксплуатации компании находятся более 15,4 тыс. км тепловых сетей.

