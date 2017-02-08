Сокращение присутствия государства в экономике, предложенное Федеральной антимонопольной службой, «необходимо для ускорения роста». Такое мнение в своем микроблоге в Twitter высказал глава Комитета гражданских инициатив, бывший министр финансов Алексей Кудрин.
«ФАС предложила сократить долю государства в экономике. Это необходимо для ускорения роста», — написал Кудрин.
Федеральная антимонопольная служба назвала государство главной угрозой конкуренции и предложила президентским указом уменьшать государственное участие в экономике, сообщила в среду газета «Ведомости». По информации издания, ФАС доработала и внесла в правительство проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017–2019 годах. Госкомпании должны прекратить скупать активы и начать продавать их, считают антимонопольщики.
Федеральная антимонопольная служба назвала государство главной угрозой конкуренции и предложила президентским указом уменьшать государственное участие в экономике. По мнению ФАС, госкомпании должны прекратить скупать активы и начать продавать их, пишут «Ведомости».
ФАС предложила сократить долю государства в экономике. Это необходимо для ускорения роста https://t.co/ZigkcAdfv0
— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 8 февраля 2017 г.