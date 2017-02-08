У российской экономики есть все шансы вырасти в 2017 году на 1,5%, если и цены на нефть, и курс доллара останутся относительно неизменными хотя бы до середины года. Если Минфин все же решится на девальвацию рубля, рост ВВП вряд ли доберется и до 1%.