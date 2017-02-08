Нордеа Банк двигается в сторону сокращения количества клиентов и в ближайшее время продолжит это делать, заявил журналистам предправления банка Михаил Поляков.



«Мы плавно двигаемся в рамках сокращения клиентов. Мы скрупулезно проводили анализ, как и с кем мы работаем. Мы понимаем, что есть большое количество низкодоходных клиентов, с которыми у нас нет рабочих перспектив по причине специфики их бизнеса. Мы, безусловно, будем отказываться от этих клиентских групп», — заметил Поляков.

23 января этого года Нордеа Банк продал розничный кредитный портфель Совкомбанку. По словам Полякова, кредитная организация не планирует возвращаться в розничный сегмент кредитования, сосредоточившись в основном на карточных клиентах и зарплатных проектах. Работать с малым и средним бизнесом Нордеа Банк также в ближайшее время не планирует.

Расширять региональную сеть в России скандинавский банк также не собирается, рассказал Поляков. Сейчас офисы Нордеа Банка есть в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы хотим быть корпоративно-инвестиционным банком и не хотим распылять силы на другие операции», — объяснил Поляков.

Нордеа Банк продал розничный кредитный портфель Совкомбанку Нордеа Банк и Совкомбанк подписали дополнительное соглашение к заключенному в начале января рамочному договору, согласно которому Нордеа Банк уступает Совкомбанку права на розничный кредитный портфель. Об этом говорится в совместном пресс-релизе кредитных организаций. В нем уточняется, что с 23 января все физические лица — заемщики Нордеа Банка переходят на обслуживание в Совкомбанк.