Кузнецкбизнесбанк уменьшил ставки по ряду рублевых вкладов на 0,25 процентного пункта.

Так, по вкладам «Пенсионный плюс» (на один год) и «Пенсионер» (на два года) ставки составляют 7,75% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 3 тыс. рублей. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются по первому требованию вкладчика.

«Стабильный» (от 10 тыс. рублей на три месяца) оформляется под 7,6–7,75% годовых. Выплата процентов — в конце срока договора.

«Годовой» (от 5 тыс. рублей на один год) привлекается под 6,75–7% годовых. Проценты капитализируются каждые шесть месяцев и могут быть выплачены клиенту по его требованию.

«Миллионер» (на шесть месяцев) привлекается под 8–8,25%, а «Миллионер плюс» (на три года и 21 день) — под 7,25–7,5% годовых. Капитализация по «Миллионеру» осуществляется один раз в два месяца, а по «Миллионеру плюс» — ежемесячно, проценты могут быть востребованы вкладчиком. Минимальная первоначальная сумма депозитов — 1 млн рублей.

Все вклады пополняемые.