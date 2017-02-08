В Евросоюзе становится все меньше политиков, которые говорят об усилении антироссийских санкций, отметил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель не исключил как ослабления, так и усиления санкций Евросоюза в отношении России в текущем году. Об этом он сказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в январе.



«Беттель в этом вопросе не оригинален, подобные высказывания делают и другие руководители стран — членов ЕС. Да, есть отдельные, так скажем, оголтелые политики, которые ведут разговор об ужесточении санкций, но таких, я могу вас заверить, становится все меньше и меньше», — сказал Чижов.

Как ЕС будет выходить из нынешнего санкционного тупика — путем постепенного ослабления санкций или путем их полной отмены сразу — это тот выбор, который должен сделать сам ЕС, добавил постпред РФ.