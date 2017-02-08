Русский Международный Банк обновил линейку вкладов.

Депозит «Коллекция Классик» открывается в рублях и долларах на срок от 31 до 730 дней, в евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках — от 91 до 730 дней. Минимальная сумма — 5 млн рублей, 100 тыс. долларов/евро или 300 тыс. фунтов стерлингов / швейцарских франков.

В рублях доходность составит 7,75—10,5%, в долларах — 0,3—2,5%, в евро — 0,5—1,5%, в фунтах стерлингов / швейцарских франках — 1—2% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет.

«Коллекция Капитал» в рублях и долларах открывается на срок от 61 до 396 дней, в евро / фунтах стерлингов / швейцарских франках — от 91 до 396 дней. Минимальная сумма депозита — 5 млн рублей, 100 тыс. долларов/евро или 50 тыс. фунтов стерлингов / швейцарских франков. В рублях процентные ставки составят 7—9,5%, в долларах — 0,2—2,05%, в евро — 0,2—1,3%, в фунтах стерлингов / швейцарских франках — 0,6—1,8% годовых.

Вклад можно пополнять суммами от 5 тыс. рублей, 200 долларов / евро / швейцарских франков или 100 фунтов стерлингов.

Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет и могут капитализироваться.

Депозит «Коллекция Комфорт» открывается по выбору вкладчика в различных валютах от одной до пяти (рубли, доллары, евро, швейцарские франки, фунты стерлингов), с возможностью свободной конвертации суммы вклада из одной валюты в другую по курсу банка.

Совокупная минимальная сумма остатков на счетах вклада, приведенных к рублям по курсу Банка России, составляет 1 млн рублей.

Процентные ставки в рублях составят 8—9%, в долларах — 1,2—2%, в евро — 0,2—1%, в фунтах стерлингов / швейцарских франках — 0,7—1,5% годовых. Срок депозита — от 181 до 396 дней.

Минимальная сумма пополнения или частичного изъятия составляет 50 тыс. рублей или эквивалент в другой валюте.

Частичное изъятие возможно через 31 день с даты открытия депозита при условии сохранения неснижаемого остатка в пределах выбранного диапазона. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.

Вклад «Высокий доход» открывается в рублях, долларах и евро на 91, 181 и 367 дней. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей, 7 тыс. долларов или евро. В рублях процентные ставки составят 8,5—9,5%, в долларах — 1,2—2,2%, в евро — 0,2—1,2% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет, а также могут капитализироваться.

Минимальная сумма вклада «Управляемый доход» — 500 тыс. рублей, 7 тыс. долларов или евро. Срок — 91, 181 и 367 дней. Процентные ставки в рублях составляют 7,25—7,75%, в долларах — 0,5—1,5%, в евро — 0,1—0,6% годовых. По вкладу предусмотрены дополнительные взносы не позднее 30 дней до окончания срока действия договора. Возможно частичное снятие средств через 31 день с даты открытия вклада, но не более 50% от первоначального взноса в течение всего срока депозита. Выплата процентов — ежемесячно на текущий/карточный счет или капитализация.

«По всем вкладам при досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования, за исключением «Высокого дохода». Если по этому вкладу средства находились на счете до 90 дней, то проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых, если от 91 дня, то по вкладам в рублях — 4,5—6%, в долларах — 0,5—1%, в евро — 0,1% годовых в зависимости от срока нахождения средств на счете», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.