Новикомбанк предоставил предприятиям концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) финансирование на сумму более 4,8 млрд рублей. В том числе выделены кредитные линии Государственному рязанскому приборному заводу (ГРПЗ) и Калужскому научно-исследовательскому радиотехническому институту (КНИРТИ).



ГРПЗ использовал кредитные средства для закупки комплектующих изделий с целью выпуска БРЛС для самолетов Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29М/М2 для выполнения контрактов, заключенных в рамках военно-технического сотрудничества с иностранными грузополучателями. В свою очередь КНИРТИ направил привлеченные кредитные средства на выполнение контракта по изготовлению аппаратуры РЭБ для ПАО «Сухой».

«Новикомбанк и КРЭТ связывает длительное сотрудничество. В банке осуществляется комплексное обслуживание предприятий концерна по всему спектру банковских услуг: кредитование, гарантийная поддержка, размещение средств, зарплатное обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание и многое другое», — отмечает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.