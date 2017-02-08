Новикомбанк предоставил предприятиям концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) финансирование на сумму более 4,8 млрд рублей. В том числе выделены кредитные линии Государственному рязанскому приборному заводу (ГРПЗ) и Калужскому научно-исследовательскому радиотехническому институту (КНИРТИ).
ГРПЗ использовал кредитные средства для закупки комплектующих изделий с целью выпуска БРЛС для самолетов Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29М/М2 для выполнения контрактов, заключенных в рамках военно-технического сотрудничества с иностранными грузополучателями. В свою очередь КНИРТИ направил привлеченные кредитные средства на выполнение контракта по изготовлению аппаратуры РЭБ для ПАО «Сухой».
«Новикомбанк и КРЭТ связывает длительное сотрудничество. В банке осуществляется комплексное обслуживание предприятий концерна по всему спектру банковских услуг: кредитование, гарантийная поддержка, размещение средств, зарплатное обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание и многое другое», — отмечает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 239,89 млрд рублей (37-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 36,06 млрд, кредитный портфель — 144,31 млрд, обязательства перед населением — 30,51 млрд.