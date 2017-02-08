Чистая прибыль банка «Агророс» по итогам 2016 года составила 49 млн рублей, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее (35,6 млн). Таковы итоги деятельности кредитной организации по РСБУ.
Так, размер активов на 1 января 2017 года составил 5,375 млрд рублей. Объем средств юридических лиц, размещенных в банке, достиг 1,827 млрд рублей. Размер вкладов физических лиц увеличился на 44%, составив 2,688 млрд рублей.
Кредитный портфель вырос на 25%, до 1,5 млрд рублей, при этом просроченная задолженность снизилась на 73% — до 0,63% от кредитного портфеля.
АО «Банк «Агророс» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Саратове и ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в меньшей степени — на кредитование физлиц. Активен на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц и коммерческих предприятий.
Ключевым бенефициаром банка является известный бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев (93,77%). Другие акционеры — Владимир Чистяков (2,37%), Игорь Птицын и Виталий Грашкин (по 1,59%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 5,38 млрд рублей (299-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,62 млрд, кредитный портфель — 1,50 млрд, обязательства перед населением — 2,69 млрд.