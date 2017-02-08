Чистая прибыль банка «Агророс» по итогам 2016 года составила 49 млн рублей, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее (35,6 млн). Таковы итоги деятельности кредитной организации по РСБУ.

Так, размер активов на 1 января 2017 года составил 5,375 млрд рублей. Объем средств юридических лиц, размещенных в банке, достиг 1,827 млрд рублей. Размер вкладов физических лиц увеличился на 44%, составив 2,688 млрд рублей.

Кредитный портфель вырос на 25%, до 1,5 млрд рублей, при этом просроченная задолженность снизилась на 73% — до 0,63% от кредитного портфеля.