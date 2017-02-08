Правительство в ближайшее время может вернуться к обсуждению индексации пенсий работающих пенсионеров, заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе правительственного часа в ГД.

«Я надеюсь, что мы вернемся к обсуждению этого закона в ближайшее время, потому что есть риски, о которых вы говорили, они, действительно, существуют, они проявляются», — ответила Голодец на вопрос депутата, возможно ли проиндексировать пенсии работающих пенсионеров, в частности инвалидов и тех, у кого низкая заработная плата.

Депутат также отметил, что отсутствие индексации пенсий стимулирует инвалидов к тому, чтобы бросать работу, соответственно, помешает исполнить правительственную программу, согласно которой к 2020 году 40% инвалидов трудоспособного возраста должны быть обеспечены работой.

Голодец пригласила всех, кого эта тема интересует, подключиться к работе, которая идет в Министерстве труда.

Российские власти ранее приняли решение не проводить индексацию пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме, а заменить ее единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 000 рублей. Единовременную выплату получили в том числе работающие пенсионеры.

Также ранее в России был принят закон об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров с января 2016 года.