Калининградские полицейские пресекли деятельность группы, которая за взятки освобождала должников от ответственности. В состав группы входили руководители и рядовые сотрудники одного из отделов службы судебных приставов Калининграда, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«За денежное вознаграждение злоумышленники прекращали исполнительные производства в отношении должников, снимали с них ограничения на выезд за рубеж и совершали другие заведомо незаконные действия», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, на основании собранных доказательств в отношении руководителя отдела службы судебных приставов, его заместителя и пристава-исполнителя возбуждено три уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки»).

Все трое арестованы и помещены в следственный изолятор.

Расследование продолжается.