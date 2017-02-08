Внешэкономбанк в 2016 году обеспечил доходность средств пенсионных накоплений граждан РФ по расширенному инвестиционному портфелю на уровне 10,53% годовых, говорится в материалах ВЭБа. В 2015 году этот показатель равнялся 13,15%.

При этом доходность по портфелю государственных ценных бумаг в прошлом году составила 12,2%.

Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам 2016 года была равна 5,4%.

Как сообщалось ранее, доход ВЭБа от инвестирования находящихся под его управлением средств пенсионных накоплений россиян в 2016 году составил 191,7 млрд рублей по расширенному инвестиционному портфелю.

Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений за 2016 год составил 191,7 млрд рублей​ Доход Внешэкономбанка от инвестирования находящихся под его управлением средств пенсионных накоплений россиян в 2016 году составил 191,7 млрд рублей по расширенному инвестиционному портфелю, следует из материалов госкорпорации.