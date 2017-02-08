Народный банк Китая может усилить контроль за биткоин-биржами, чтобы снизить отток капитала, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



НБК проводит встречу с представителями нескольких китайских биткоин-бирж, однако основная тема встречи не разглашается. Известно, что одной из тем является вопрос об отмывании денег. Встреча проводится по результатам проверки НБК ряда биткоин-бирж в январе.

По мнению экспертов, НБК может создать структуру, которая будет следить, чтобы биржи не скрылись с деньгами клиентов.

В 2016 году стоимость биткоина выросла на 120%. Китай занял ведущую позицию на рынке биткоинов, так как граждане Китая стали основными трейдерами и «добытчиками» криптовалюты.

