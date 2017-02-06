Девелоперы, много лет управлявшие банком «Пересвет», «зарыли в землю» более 20 млрд рублей. Об этом говорится в расследовании журнала РБК.

«Пересвет» принято называть «банком РПЦ», но до краха банк довели другие, гораздо более азартные акционеры, которые все время оставались в тени церкви, пишет издание.

Одним из партнеров «Пересвета», с которым лично взаимодействовал последний глава банка Александр Швец (по данным СМИ, пропавший в октябре 2016-го) и от которого банк мог пострадать по-крупному, был, по данным РБК, Олег Пронин — выпускник Академии ФСБ, глава и совладелец компании «Пересвет-Инвест». «Именно эта девелоперская группа — основной должник «Пересвета», — считает бывший топ-менеджер банка. По словам собеседника издания, объем обязательств «Пересвет-Инвеста» и аффилированных с ним структур может даже превышать долг структур и партнеров Михаила Бабеля — бенефициара девелоперской группы NBM и бывшего совладельца банка (по данным журнала РБК, посвятившего взаимоотношениям «Пересвета» с Бабелем отдельный материал, долг последнего может составлять 10—12 млрд рублей).

Как отмечает РБК, банк и компания «Пересвет-Инвест», созданная в 1995 году как риелторское агентство и, скорее всего, позаимствовавшая название у банка, старались абстрагироваться друг от друга в публичном пространстве, но связь организаций не ограничивается схожестью названий. В середине 2000-х годов банк «Пересвет» стал поручителем по выпуску облигационного займа «Пересвет-Инвеста» на сумму 200 млн рублей. Тогда же девелоперская компания значилась в списке основных клиентов банка наряду с NBM Бабеля.

Финансирование работало и в обратную сторону. За 14 лет, до 2015 года, «Пересвет» привлек субординированные займы на сумму 69 млн долларов от двух кипрских офшоров: Barung Holdings и Ejerid Enterprises. Обе фирмы в разное время входили в число учредителей компаний, которые реализовывали проекты «Пересвет-Инвеста». Конечный собственник офшоров, судя по выпискам из кипрского реестра, — один из самых известных в России кипрских юристов Христодулос Вассилиадес.

Как и группа NBM Бабеля, к событиям осени 2016 года (21 октября ЦБ ввел в банк «Пересвет» временную администрацию) «Пересвет-Инвест» подошел в сложном финансовом положении. За два года кредиторская задолженность компании выросла с 10,1 млрд до 47,7 млрд рублей, чистый долг, по информации RusRating, превышал 15 млрд — это в четыре раза больше годовой выручки девелопера.

Как пишет РБК, Пронин хотел, чтобы «Пересвет-Инвест» был передовой компанией, но связанные структуры срывали сроки сдачи жилых объектов в Московской области. Между тем на сотрудничестве девелоперской компании с «Пересветом» ее проблемы с дольщиками, судя по всему, не сказались, отмечает журнал.

С июня 2015 года по июль 2016-го «Пересвет-Инвест» и аффилированные структуры заложили в банке права требования по новым запланированным объектам. Общая сумма превышает 6 млрд рублей, подсчитал журнал РБК на основе данных из реестра залогов Федеральной нотариальной палаты. Самый крупный залог в базе — жилье в комплексе «Мегаполис», который «Пересвет-Инвест» совместно с «НДВ-Недвижимостью» планировал построить у метро «Новокосино». В 2015 году компания Пронина и партнеров в два этапа заложила в «Пересвете» права на получение в собственность будущих 54,4 тыс. кв. м на сумму почти 4 млрд рублей, со сроками погашения с 2016-го по 2018-й.

Между тем в настоящий момент, согласно имеющимся данным, «Пересвет-Инвест» вышел из проекта «Мегаполис». По словам гендиректора «НДВ-Недвижимости» Александра Хрусталева, компания Пронина теперь не имеет права ни на квадратный метр в будущем жилом комплексе. «Они («Пересвет-Инвест») планировали привлечь деньги «Пересвета» для строительства, но очень долго тянули с оформлением всей документации», — объяснил он.

Помимо метров пока не построенного «Мегаполиса» компания Пронина в апреле 2016 года заложила в «Пересвете» право требования жилья в комплексе в селе Перхушково Одинцовского района. В банке оказались будущие квадратные метры стоимостью около 830 млн рублей. Представитель администрации Одинцовского муниципального района сообщил, что «проект планировки территории только готовится, публичных слушаний не было».

Только в один день — 30 июня 2016 года — в «Пересвет» от структур Пронина и партнеров были заложены права на 24,4 тыс. кв. м в нескольких жилых комплексах, все они существуют лишь на бумаге. Общая сумма этих залогов, по расчетам РБК на основе данных ФНП, составила почти 1,2 млрд рублей. Почти во всех случаях займы получили фирмы, зарегистрированные по одному адресу с «Пересвет-Инвестом». В конце октября — начале ноября Пронин, по данным в «СПАРК-Интерфакс», стал единоличным собственником этих компаний.

Для кредитования близких к менеджменту и акционерам «Пересвета» структур практиковались фидуциарные сделки, пояснил РБК бывший топ-менеджер банка. По его словам, «Пересвет» «перекладывал» деньги в банки-партнеры (например, в виде депозитов), те, в свою очередь, выдавали средства компаниям-клиентам (к примеру, девелоперским фирмам), а «Пересвет» выступал поручителем для конечного получателя средств. «Кредит не отражался в отчетности «Пересвета», что хорошо и для нормативов ЦБ, и для МСФО, а сейфовое поручительство нигде не отражалось», — поясняет источник РБК, много лет работавший в банке. По мере роста проблем в «Пересвете» схему «стали сворачивать», а многочисленные залоги физически несуществующего жилья оформили в качестве обеспечения поручительств, добавляет он.

Пока общий объем задолженности «Пересвет-Инвеста» Пронина и аффилированных с ним девелоперских структур, по расчетам РБК на основе данных RusRating и ФНП, превышает 8 млрд рублей (при условии что залоги оформлялись не на кредитную линию и все обязательства остаются актуальными). Объем обязательств может быть существенно выше: «Пересвет» был основным кредитором еще минимум трех структур, сообщало в октябре RusRating, все они связаны с «Пересвет-Инвестом». Размер долга перед банком агентство не уточняло, а общая задолженность трех фирм перед кредиторами и партнерами-девелоперами превышала 6 млрд рублей.

По словам бывшего топ-менеджера «Пересвета», «церковь была только лицом банка», а «реальный контроль» за всеми процессами осуществляли Швец и «Экспоцентр». Остановить игру девелоперских групп, связанных друг с другом и с банком, церковь не смогла или не захотела даже после возвращения себе статуса основного акционера «Пересвета», пишет РБК (уточним, что на днях РПЦ сократила свой пакет, а доля «Экспоцентра» выросла. — Прим. Банки.ру).

РПЦ сократила долю в банке «Пересвет» до 27,5% Доля финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви в банке «Пересвет» снизилась с 36,5% до 27,5%, следует из материалов кредитной организации.



В РБК полагают, что банку вряд ли удастся получить долги с девелоперских групп, которые более 20 лет управляли «Пересветом».



Также отмечается, что о судьбе Швеца до сих пор нет официальной информации, его телефон выключен. В числе прочего в масштабном материале РБК говорится, что накануне краха банка Швец интенсивно вникал в «запутанные дела Бабеля» и даже выступал за то, чтобы санировать одну из его структур силами банка. Кроме того, исчезновению Швеца предшествовали следственные действия в «Пересвете», рассказал журналу источник среди кредиторов Бабеля и подтвердил собеседник, близкий к силовым структурам. Подключение ФСБ могло произойти по просьбе одного из крупных вкладчиков «Пересвета», предполагает один из собеседников РБК, а формальным поводом, по его информации, стало уголовное дело по недостроенному жилому комплексу группы NBM «Западные ворота столицы». По этом делу Бабель в ноябре был арестован. «Пересвета» не было в этом проекте, настаивает член совета директоров банка Дмитрий Коровицын.