Сбербанк запустил сервис «Мой помощник» на базе искусственного интеллекта, который сможет предсказывать поведение пользователей и предоставлять им в связи с этим релевантную информацию, рассказал РБК представитель банка. Сервис реализован в виде раздела для приложения «Сбербанк Онлайн».

Сервис будет собирать обезличенные данные пользователей (траты, накопления, данные профиля), формировать их в математические модели и на основе них делать выводы.

На первом этапе в сервис было загружено около 40 моделей, спроектированных на основе жизненных ситуаций. Например, пользователь резко поменял свое привычное поведение и стал много времени проводить в магазинах детской одежды. Сервис может предположить, что пользователь ожидает ребенка, и предоставить ему список документов на оформление новорожденного и адреса госорганов, где это можно сделать.

В основном сервис предлагает простые советы после анализа поведения пользователя. Если «Мой помощник» зафиксирует ежемесячное списание денег, он поймет, что клиент взял ипотеку, и напомнит ему, что можно вернуть налог. Также сервис способен реагировать на различные триггеры — определенные действия. Например, пользователь оплачивает аренду машины за границей — помощник предложит заправить автомобиль на АЗС на второстепенной дороге, где бензин дешевле на 5—7%.

Новая услуга не привязана к обновлению приложения, поэтому уже с 8 февраля у Android-пользователей автоматически появится новый раздел «Мой помощник» в виде списка релевантных советов. Некоторые предложения, актуальные в данный момент, также будут присылаться как push-уведомления. Пользователи iPhone смогут воспользоваться функцией только к началу марта.

По словам главного технического архитектора «Альфа-лаборатории» (IT-подразделение Альфа-Банка) Максима Азрильяна, до сих пор российские банки лишь пилотировали подобные системы, причем примеры были единичными. Вместе с тем эта технология помогает улучшить скорость и качество обслуживания клиентов. «Внедрение искусственного интеллекта — очередная ступень упрощения человеческого труда, направленная на автоматизацию рутинных процессов», — сказал он.

