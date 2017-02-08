Банк «Возрождение» снизил процентную ставку по базовой ипотечной программе на покупку квартиры в строящемся доме или готовой новостройке на 0,25 процентного пункта. Теперь ставка по кредиту составляет 12% годовых при приобретении жилья у юридических лиц, заключивших с банком соглашение на проведение сделок через аккредитив, 12,25% годовых — в ином случае.
Одновременно со снижением ставки увеличен размер платежа, связанного с ипотечным страхованием на первый год, с 1% до 1,3% от суммы кредита на момент выдачи, увеличенной на 10%.
Прочие условия кредитования остались прежними: срок договора — от года до 30 лет, сумма — от 300 тыс. до 30 млн рублей, но не более 85% стоимости приобретаемого жилья (соответственно, минимальный первоначальный взнос — 15%).
«Если в течение 14 календарных дней с даты принятия положительного решения кредитный договор с заемщиком не заключен, то при увеличении банком процентной ставки по ипотечному продукту соответствующим образом повысится и ставка по уже одобренным заявкам», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.
ПАО «Банк «Возрождение» — крупный столичный банк с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Москве и Московской области, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация обладает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области).
По состоянию на 6 сентября 2016 года структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролируют 52,39% акций «Возрождения». В состав акционеров входят также Наталья Богданова (9,98%), Виктор Пичугов (9,48%), ПАО «Московский Кредитный Банк» (8,60%), Николай Орлов (6,67%), АО «Альфа-Банк» (1,27%) и акционеры-миноритариии (11,60%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 254,32 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 28,48 млрд, кредитный портфель — 165,31 млрд, обязательства перед населением — 137,23 млрд.