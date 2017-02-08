Банк «Возрождение» снизил процентную ставку по базовой ипотечной программе на покупку квартиры в строящемся доме или готовой новостройке на 0,25 процентного пункта. Теперь ставка по кредиту составляет 12% годовых при приобретении жилья у юридических лиц, заключивших с банком соглашение на проведение сделок через аккредитив, 12,25% годовых — в ином случае.

Одновременно со снижением ставки увеличен размер платежа, связанного с ипотечным страхованием на первый год, с 1% до 1,3% от суммы кредита на момент выдачи, увеличенной на 10%.

Прочие условия кредитования остались прежними: срок договора — от года до 30 лет, сумма — от 300 тыс. до 30 млн рублей, но не более 85% стоимости приобретаемого жилья (соответственно, минимальный первоначальный взнос — 15%).



«Если в течение 14 календарных дней с даты принятия положительного решения кредитный договор с заемщиком не заключен, то при увеличении банком процентной ставки по ипотечному продукту соответствующим образом повысится и ставка по уже одобренным заявкам», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.