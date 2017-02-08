С банка «Енисей» частично должны быть сняты ограничения, указанные в предписании ЦБ. К такому выводу пришел арбитражный суд Красноярского края по итогам рассмотрения ходатайства банка о принятии обеспечительных мер.

Так, до решение суда должно быть приостановлено действие предписания ЦБ о запрете перечислять средства по поручению юрлиц в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и бюджеты государственных внебюджетных фондов. Кроме этого, должно быть приостановлено ограничение осуществления банком операции по выдаче наличных денежных средств клиентам банка, в части, препятствующей выполнению принятых на себя до 1 февраля 2017 года обязательств банка перед юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Суд также отказал банку в удовлетворении остальных требований, заявленных в ходатайстве. «Енисей» также просил приостановить действие предписания в части: — введения запрета с 1 февраля 2017 сроком на двенадцать месяцев на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета, на привлечение денежных средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей во вклады , а также путем продажи им собственных ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов, чеков и др.), на открытие банковских счетов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, на открытие филиалов», — отметили в суде.

Как следует из материалов дела, ЦБ также потребовал предоставить реестр обязательств банка перед вкладчиками по состоянию на конец операционного дня 1 февраля 2017 года и доформировать резервы на сумму 2 млрд 231 млн рублей в связи с отсутствием у кредитной организации в наличии документов, подтверждающих осуществление сделок с заемщиками.

В пятницу, 3 февраля, рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Енисей» до уровня «C+» и сохранило «негативный» прогноз по рейтингу. Ключевым фактором, обусловившим понижение рейтинговой оценки банка, стало нарушение его операционной деятельности (25 января ЦБ ввел запрет на проведение операций по счетам и вкладам в «Енисее»; 31 января банк ввел ограничения на выдачу средств вкладчикам). «Агентство оценивает как высокий риск дефолта по обязательствам банка, что обусловливает «негативный» прогноз по рейтингу», — говорилось в релизе.

С 1 февраля банк «Енисей» был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).