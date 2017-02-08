В 2016 году россияне потратили на погашение кредитов через Интернет на треть больше, чем годом ранее. Число платежей выросло на 32%, количество плательщиков — на 8%. В среднем за раз люди погашали кредиты на 2 928 рублей. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс.Денег», изучив платежи пользователей на сайте и в мобильном приложении сервиса за 2016 и 2015 годы.

Отмечается, что больше всего по кредитам платят в Центральном федеральном округе, где средний платеж через «Яндекс.Деньги» составляет 3 175 рублей, а меньше всего — в Сибири: 2 683 рубля. В Москве и Санкт-Петербурге в среднем за раз люди перечисляют 3 310 и 3 098 рублей соответственно. Количество москвичей и петербуржцев, которые погашают кредиты онлайн, за год увеличилось примерно одинаково — на 10% и 8% соответственно.

«Результаты опроса Аналитического центра НАФИ говорят о том, что за последние пять лет кредиты брали 45% россиян. По данным ОКБ, в 2016 году доля экономически активного и занятого населения страны с открытыми кредитами составила 61%. Минимальная средняя сумма задолженности по кредиту — в Республике Алтай, 105,5 тысячи рублей, максимальная — в Чукотском автономном округе, 482,2 тысячи рублей. В Москве этот показатель составляет 264,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 230,7 тысячи», — говорится в сообщении.