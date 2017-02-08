Тимер Банк (Казань) снизил ставки по двум депозитам.

Вклад «Ваш накопительный» (от 1 тыс. рублей, 10 долларов/евро) открывается теперь в рублях под 4,5—9%, в долларах — под 1—1,5%, в евро — под 0,5—1,8% годовых (ранее — под 4,5—9,6% в рублях, 1—2,1% в долларах, 1—2% в евро).

Депозит «Ваш пенсионный» доступен в данный момент под 5—9% годовых (прежде — под 5—9,6%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей.



Сроки размещения двух вкладов — один, три, шесть месяцев, один, полтора и два года. Предусмотрена возможность пополнения счета. Проценты по депозитам ежемесячно капитализируются или выплачиваются.