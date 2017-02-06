Мошенники рассылают клиентам банка «Союз» ложные сообщения о блокировке карт. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте банка.

«Департаментом по защите активов банка получена информация о том, что клиентам банка на мобильные телефоны приходят СМС-сообщения с недостоверной информацией о блокировке карты клиента и просьбой связаться для решения проблемы по определенному номеру телефона», — говорится в сообщении «Союза».

В банке подчеркивают, что его СМС-сообщения приходят только от имени абонента BankSoyuz.



«Во избежание возможных несанкционированных операций по вашим счетам, открытым в банке, просим вас проявлять особую бдительность в предоставлении информации в отношении принадлежащих вам банковских карт и ваших персональных данных третьим лицам», — обращается банк к своим клиентам, а в случае возникновения вопросов, связанных с информацией о текущем состоянии счета/карты, предлагает обращаться по его официальным телефонам (указаны в релизе).

