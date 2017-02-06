Мошенники рассылают клиентам банка «Союз» ложные сообщения о блокировке карт. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте банка.

«Департаментом по защите активов банка получена информация о том, что клиентам банка на мобильные телефоны приходят СМС-сообщения с недостоверной информацией о блокировке карты клиента и просьбой связаться для решения проблемы по определенному номеру телефона», — говорится в сообщении «Союза».

В банке подчеркивают, что его СМС-сообщения приходят только от имени абонента BankSoyuz.

«Во избежание возможных несанкционированных операций по вашим счетам, открытым в банке, просим вас проявлять особую бдительность в предоставлении информации в отношении принадлежащих вам банковских карт и ваших персональных данных третьим лицам», — обращается банк к своим клиентам, а в случае возникновения вопросов, связанных с информацией о текущем состоянии счета/карты, предлагает обращаться по его официальным телефонам (указаны в релизе).

Союз АО «Банк «Союз» — средний по размеру активов столичный универсальный банк, в настоящее время принадлежащий страховой компании «Ингосстрах». Основные направления деятельности — кредитование и депозитарное обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады. Также хорошо развиты розничные кредитные программы.
Согласно раскрываемой банком схеме владения, основными его бенефициарами являются (через СПАО «Ингосстрах») итальянская страховая и финансовая группа Generali* (36,87%), Евгений Агарков (15,62%), Павел Езубов (15,34%), Виктория Бражник (15,02%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (9,59%), Аркадий Саркисян (2,93%). На миноритариев приходится 3,40% акций общества. Акционерам, владеющим долями менее 1% акций, в совокупности принадлежит 1,19%.


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 84,18 млрд рублей (72-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,47 млрд, кредитный портфель — 33,66 млрд, обязательства перед населением — 20,54 млрд.