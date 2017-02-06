МТС планируют покрыть связью стандарта 3G и 4G 140 станций столичного метрополитена до конца года, сообщил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров.

«У нас в планах на 2017 год — покрыть связью 140 новых станций в метро. Будут использоваться технологии связи третьего и четвертого поколения», — сказал Егоров.

Также он отметил, что МТС планируют в ближайшее время завершить переговоры с администрацией метрополитена по тарифам на использование инфраструктуры метро.

«Мы действительно находимся в стадии переговоров с метрополитеном, у каждого свой коммерческий интерес. Надеемся в ближайшее время завершить их», — добавил Егоров.