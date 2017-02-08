Потребительские цены в России за период с 31 января по 6 февраля выросли на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Росстатом. Неделей ранее инфляция в стране также составила 0,1%.



С начала февраля цены увеличились на 0,1%, с начала года — на 0,7%. В целом за февраль 2016 года инфляция была равна 0,6%, напомнили в статистическом ведомстве.

«За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0,6%, говядину, рыбу мороженую, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель — на 0,2—0,4%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 1%, яйца куриные — на 0,9%, свинина — на 0,4%, куры и крупа гречневая — на 0,3%, масло подсолнечное — на 0,2%», — говорится в сообщении.



По данным Росстата, инфляция в РФ в 2016 году составляла 5,4%. Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года.