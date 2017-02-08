Активы Социнвестбанка на 1 января 2017 года составили 48,6 млрд рублей, увеличившись с начала 2016-го на 35%, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Кредитный портфель клиентов-юридических лиц за отчетный период вырос в 4,8 раза и составил на 1 января почти 6,5 млрд рублей. Из них 5,5 млрд рублей — доля корпоративного бизнеса, около 1 млрд — кредитный портфель малого бизнеса.

«Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле юридических лиц снизилась с 9% на начало 2016 года до 4% на начало 2017-го. За прошедший год клиентами-юридическими лицами Социнвестбанка открыт 2 591 расчетный счет и по состоянию на 1 января 2017 года общее количество счетов составило 11 106. Ресурсный портфель юридических лиц вырос за прошедший год более чем в 2,5 раза и достиг на 1 января 2017 года почти 1,5 млрд рублей», — говорится в релизе.

Кредитный портфель физлиц Социнвестбанка за прошлый год увеличился в пять раз — до 1,6 млрд рублей. Объем депозитного портфеля физлиц вырос до 12,6 млрд рублей.