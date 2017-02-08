Агентству по страхованию вкладов пока не удалось добиться судебной отмены операций столичного банка «Тусар» по выдаче денег из кассы на общую сумму порядка 177,073 млн рублей незадолго до отзыва лицензии, следует из сообщения на сайте АСВ, опубликованного в среду.

Напомним, «Тусар» лишился лицензии 18 сентября 2015-го, а 25 ноября того же года был признан банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим.

Агентство сообщает, что 29 марта 2016 года подавало заявления в Арбитражный суд Москвы о признании недействительными ряда операций «Тусара», проведенных в сентябре 2015 года. Речь идет о выдаче из кассы банка денежных средств физическим лицам (можно предположить, что речь идет о нескольких лицах, хотя однозначно в сообщении об этом не говорится — сделки описываются отдельно): 2 и 4 сентября — на общую сумму около 41,86 млн рублей, 3 сентября — 58,605 млн и около 8,819 млн, 2, 4 и 17 сентября — на общую сумму более 67,789 млн рублей.

Столичный арбитраж определениями от 11 января 2017 года отказал конкурсному управляющему в удовлетворении заявлений по операциям на 41,86 млн, 58,605 млн и 8,819 млн рублей.

Кроме того, определением от 9 ноября 2016-го суд отказал конкурсному управляющему в удовлетворении заявления по операциям на 67,789 млн рублей. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы от 26 января 2017 года указанное определение оставлено без изменения, жалоба конкурсного управляющего — без удовлетворения, говорится в релизе.

Ранее АСВ сообщало об обнаруженной в банке «Тусар» недостаче более чем на 15,5 млрд рублей, связанной преимущественно с отсутствием оригиналов кредитных договоров с юридическими лицами. До этого Центробанк также сообщал, что руководство «Тусара» не передало временной администрации кредитную документацию.



«Дыру» в балансе «Тусара» регулятор оценил в 15,03 млрд рублей.

