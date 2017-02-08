Столичный Банк Торгового Финансирования не пополняет действующие вклады и не открывает новые. Об этом сообщают пользователи «Народного рейтинга» Банки.ру.

Сотрудник банка, с которым редакция связалась по номеру, указанному на сайте, подтвердил данную информацию.

«В ближайшее время вклады мы не пополняем. Это из-за законодательства. В связи с тем, что у нас слишком много привлеченных средств, мы по распоряжению руководства больше не принимаем средств во вклады и не открываем новые. Данное соглашение было принято по определенным законодательным ограничениям, которые мы не можем подвергать дополнительным рискам», — сообщил сотрудник.

На вопрос, связано ли это с решением ЦБ, в кол-центре ответили, что «можно и так сказать, пока так». Однако подтвердить данную информацию не удалось.

По сведениям Банки.ру, у банка существует избыток ликвидности. Банк временно ограничил прием и пополнение некоторых вкладов, новые вклады можно открывать на сумму выше 1,5 млн рублей.

На момент написания материала банк не смог предоставить оперативный комментарий.



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru