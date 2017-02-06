Послы стран ЕС одобрили согласованные ранее условия регулирования рынка мобильного роуминга в Евросоюзе. Об этом сообщается в официальном заявлении Совета ЕС, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Согласованный послами текст теперь должен пройти техническую доработку. Он будет принят Европарламентом в апреле, а советом — в мае. Подписанный текст будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через три дня.

Регулирование роуминга в ЕС должно вступить в силу с 15 июня 2017 года. Принятие закона означает, что при поездках внутри ЕС потребители будут иметь возможность звонить, отправлять СМС или использовать Интернет на своем мобильном телефоне по той же цене, которую они платят у себя дома.

В начале февраля представители Европейской комиссии, Европарламента и Совета ЕС достигли компромиссного соглашения о том, что сотовые операторы Евросоюза будут взимать друг с друга определенные суммы, когда их клиенты используют другие сети в роуминге ЕС.

В частности, с 15 июня 2017 года стоимость минуты голосового вызова будет ограничена 3,2 евроцента вместо 5 центов. Стоимость СМС — 1 цент вместо 2 центов ранее. Постепенное снижение ждет и цены на мобильный Интернет — с 8,5 евро до 7,7 евро за 1 Гб с 15 июня 2017 года, а затем до 6 евро за 1 Гб с 1 января 2018-го, 4,5 евро с 1 января 2019-го, 3,5 евро с 1 января 2020-го, 3 евро с 1 января 2021-го и 2,5 евро с 1 января 2022 года.