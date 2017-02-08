Почта Банк за четыре года вернул более 75 тыс. клиентам 1 млрд рублей в рамках услуги «Гарантированная ставка», сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Услуга позволяет ответственному заемщику, погашающему кредит без просрочек не менее чем двенадцатью ежемесячными платежами, пересчитать кредит по более низкой ставке, а разницу между одобренной банком процентной ставкой и ставкой, предусмотренной услугой (сегодня это 14,9% годовых), вернуть на счет клиенту. С помощью услуги клиенты Почта Банка могут вернуть до 50% от суммы кредита», — говорится в релизе.
Услуга работает с основания Лето Банка, на базе которого образован Почта Банк. До марта 2016 года услуга называлась «Суперставка», напомнили в банке.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% + 1 акция) и Почты России (50% — 1 акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России. Основным источником фондирования выступают средства банковской материнской организации.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 131,59 млрд рублей (55-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,32 млрд, кредитный портфель — 112,84 млрд, обязательства перед населением — 35,37 млрд.