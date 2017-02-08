Почта Банк за четыре года вернул более 75 тыс. клиентам 1 млрд рублей в рамках услуги «Гарантированная ставка», сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Услуга позволяет ответственному заемщику, погашающему кредит без просрочек не менее чем двенадцатью ежемесячными платежами, пересчитать кредит по более низкой ставке, а разницу между одобренной банком процентной ставкой и ставкой, предусмотренной услугой (сегодня это 14,9% годовых), вернуть на счет клиенту. С помощью услуги клиенты Почта Банка могут вернуть до 50% от суммы кредита», — говорится в релизе.

Услуга работает с основания Лето Банка, на базе которого образован Почта Банк. До марта 2016 года услуга называлась «Суперставка», напомнили в банке.