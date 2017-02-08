Арбитражный суд Вологодской области на заседании 7 февраля объявил решение о признании Вологдабанка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает в среду, 8 февраля, Агентство по страхованию вкладов, на которое возложены функции конкурсного управляющего.

Напомним, лицензия у Вологдабанка была отозвана 19 декабря 2016 года. ЦБ в том числе пояснял, что банк отражал в учете фактически отсутствующие активы и представлял отчетность, скрывающую его реальное финансовое положение. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).



Согласно данным сегодняшнего «Вестника Банка России», «дыра» в балансе Вологдабанка составляет 596,1 млн рублей. Так, активы банка по результатам обследования оцениваются примерно в 783,9 млн (чистая ссудная задолженность — в 464,1 млн), а обязательства — в 1,38 млрд, в том числе средства клиентов составляют 1 млрд 302,5 млн рублей.