В 2017 году МГТС начнет модернизацию своей оптической сети GPON — до 2020 года ее пропускная способность увеличится в 10 раз. Об этом рассказал технический директор оператора Александр Трохин. По его словам, бюджет проекта для массового перевода всей сети и абонентов на новый стандарт может составить до 10 млрд рублей Это инвестиции как в сетевое, так и в абонентское оборудование (модемы для GPON), объяснил Трохин. Сейчас скорость широкополосного доступа (ШПД) по GPON — до 1 Гбит/с, а после модернизации составит для конечного абонента до 10 Гбит/с, объяснил он.

Правда, розничным абонентам такая скорость в ближайшей перспективе вряд ли будет доступна — на рынке практически нет компьютеров и смартфонов, поддерживающих ее, уточняет Трохин. Поэтому доступ к «разогнанному» GPON получат корпоративные абоненты и госзаказчики, потребляющие много трафика, отмечает он. Кроме того, планируется, что контролирующая МГТС компания «МТС» будет подключать к модернизированной GPON-сети базовые станции пятого поколения (5G — следующий за LTE стандарт сотовой связи), рассказал директор сотового оператора в Москве Игорь Егоров. В ходе тестов МТС удалось достигнуть скорости мобильного Интернета в 4—5 Гбит/с, рассказывает представитель оператора.

Еще одна причина, по которой недавно построенную сеть надо модернизировать, — быстрый рост нагрузки на нее, говорит директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Дмитрий Кулаковский. Она повышается из-за растущего интереса к онлайн-видеосервисам, онлайн-играм, увеличения времени, которое пользователи проводят в социальных сетях, перечисляет он. С января по декабрь 2016 года фиксированный интернет-трафик МГТС вырос в два раза, следует из материалов оператора. В 2016 году средняя скорость домашнего интернет-соединения увеличилась почти вдвое — до 70 Мбит/с, а в 2017 году, как ожидается, вырастет до 100 Мбит/с, прогнозирует Кулаковский.

По данным «ТМТ-Консалтинга», у МГТС на конец 2016 года в Москве было чуть более 1,35 млн абонентов ШПД (плюс 7% год к году). По количеству подписчиков ШПД МГТС занимает в Москве первое место. По данным оператора, более 80% абонентов пользовались GPON.

В целом капитальные затраты МГТС и МТС в Москве в 2016 году составили 15 млрд рублей, рассказывают их представители. В 2017 году они останутся на том же уровне, обещает Егоров.

Модернизация сети GPON МГТС и увеличение ее пропускной способности во многом обусловлено усилением конкурентной борьбы на московском рынке ШПД, считает гендиректор компании «Искрателеком» Алхас Мирзабеков. Последние два года тарифы на ШПД московских операторов, в том числе МГТС, снижались, а скорость доступа росла, отсюда и рост нагрузки на сеть, отмечает он.