Магнитогорский Кредит Урал Банк снизил базовые ставки по некоторым ипотечным программам на 0,25—0,65 процентного пункта. Теперь ставки по кредиту «КУБ-Ипотека» на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке составляют 12,5—14% годовых (ранее — 12,75—14,65%). Надбавка к ставке, действующая до оформления залога недвижимости, — 1 п. п. Прекращено действие акции по снижению ставки в зависимости от количества комнат.

Проценты по кредиту «КУБ-Ипотека-Партнер» на покупку недвижимости у ООО «ИК «ММК-Финанс», ООО «УК «РФЦ-Капитал», ООО «Антарес» начисляются по ставкам 12,5—13,75% годовых (вместо 12,75—14%).

Максимальный срок договора — 25 лет по «КУБ-Ипотеке» и 20 лет по программе «КУБ-Ипотека-Партнер», минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Сумма кредита — не более 7 млн рублей.



«Указанные ставки действительны при подключении заемщиком личного страхования. При отказе от него ставка увеличится на 1 процентный пункт. При оформлении кредита заемщик может выбрать порядок погашения задолженности: аннуитетными или дифференцированными платежами», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.