Отрицательная разница между активами и обязательствами нижегородского Форус Банка, чья лицензия была отозвана 19 декабря 2016 года, составляет 559,3 млн рублей. Такие данные опубликованы в сегодняшнем выпуске «Вестника Банка России».

Так, стоимость активов банка по результатам обследования оценивается примерно в 1 млрд 937,1 млн рублей (при показателе в бухгалтерском балансе банка на дату отзыва лицензии около 2 млрд 845,6 млн), в том числе чистая ссудная задолженность оценивается в 1 млрд 244,9 млн (против 1 млрд 673,8 млн рублей в бухучете).

Обязательства банка превышают 2 млрд 496,4 млн рублей, из них средства клиентов — 2 млрд 415,2 млн.



По данным РАПСИ, Арбитражный суд Нижегородской области должен 15 марта рассмотреть заявление ЦБ о банкротстве Форус Банка.