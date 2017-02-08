Сбербанк ищет юридического консультанта по отдельным запросам, возникающим в связи с применением к участникам группы банка санкций США, Евросоюза и ряда других стран. Конкурсная документация опубликована на портале госзакупок.

Как следует из материалов, за данную услугу банк готов заплатить максимальную цену — 14,75 млн рублей. Участники конкурса должны документально подтвердить наличие опыта консультирования по вопросам санкций США и ЕС зарубежных компаний и дочерних обществ российских компаний, расположенных за рубежом. Договор на оказание консультационных услуг будет заключен на срок до 31 декабря 2017 года.

Напомним, Сбербанк вместе с другими госбанками попал под действие санкций Евросоюза и США в 2014 году.