Анкор Банк был вынужден ввести ограничения на выдачу наличных из-за проблем с ликвидностью, об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
«В настоящее время Анкор Банк работает в штатном режиме, но испытывает определенные проблемы с ликвидностью. Банк вынужден ввести ограничения на снятие денежных средств на фоне панических настроений клиентов, обусловленных введением мораториев на удовлетворение требований кредиторов в известных кредитных организациях Татарстана. Руководством банка разработана и реализуется программа первоочередных мер по улучшению финансового положения. Об этом информирован национальный банк Республики Татарстан и акционеры», — говорится в обращении к клиентам от имени правления банка.
Клиентам обещают, что их требования будут исполнены в полном объеме после «восстановления требуемого уровня ликвидности». По данным местных СМИ, Анкор Банк полностью прекратил выдавать наличные денежные средства и проводить операции по счетам юридических лиц.
Ранее сообщалось, что банк ограничил выдачу наличных клиентам, установив лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки.
АО «Анкор Банк Сбережений» — небольшой по размеру активов региональный банк (Казань), занимающий достаточно стабильные позиции среди банков домашнего региона. Ключевыми направлениями деятельности являются обслуживание и кредитование юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования являются средства физических лиц.
На текущий момент бенефициарами банка являются известный российский предприниматель, член политсовета партии «Единая Россия», председатель совета директоров банка Андрей Коркунов (49,79%), член совета директоров Вадим Федоров (23,26%), Евгений Макей (11,95%), сын известного государственного деятеля Павла Астахова Антон Астахов (9,00%), Борис Бычинский (3,50%), известный в Татарстане предприниматель Павел Сигал (1,02%) и миноритарии (1,48%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 8,86 млрд рублей (231-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,90 млрд, кредитный портфель — 3,74 млрд, обязательства перед населением — 5,00 млрд.