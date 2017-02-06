Анкор Банк был вынужден ввести ограничения на выдачу наличных из-за проблем с ликвидностью, об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.



«В настоящее время Анкор Банк работает в штатном режиме, но испытывает определенные проблемы с ликвидностью. Банк вынужден ввести ограничения на снятие денежных средств на фоне панических настроений клиентов, обусловленных введением мораториев на удовлетворение требований кредиторов в известных кредитных организациях Татарстана. Руководством банка разработана и реализуется программа первоочередных мер по улучшению финансового положения. Об этом информирован национальный банк Республики Татарстан и акционеры», — говорится в обращении к клиентам от имени правления банка.

Клиентам обещают, что их требования будут исполнены в полном объеме после «восстановления требуемого уровня ликвидности». По данным местных СМИ, Анкор Банк полностью прекратил выдавать наличные денежные средства и проводить операции по счетам юридических лиц.

Ранее сообщалось, что банк ограничил выдачу наличных клиентам, установив лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки.