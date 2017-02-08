​Реальный курс рубля к доллару в январе увеличился на 4,3%, к евро — ​на 3,2%

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос в январе 2017 года на 3,7%. Такие данные представлены в статистической сводке ЦБ «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля».

Реальный курс рубля к доллару увеличился на 4,3%, к евро — на 3,2%.

Номинальный курс рубля к доллару США повысился в прошлом месяце на 3,7% по сравнению с декабрем 2016 года.



Средний номинальный курс доллара к рублю за период с начала года составил 59,96 рубля, курс евро — 63,67.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют 35 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими из торговых партнеров остаются Китай, Нидерланды, Германия и Италия, а место Украины, которая ранее замыкала топ-пятерку, в этом году заняла Белоруссия.

