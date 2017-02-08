Торги акциями на Московской бирже закрылись в «красной зоне». Так, индекс ММВБ понизился на 1,31%, до 2 189,61 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,23%, до 1 164,65 пункта.

Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 2,37%, Сбербанка — на 1,31%, ВТБ — на 0,13%, «Газпрома» — на 2,35%, Московской биржи — на 1,6%.



«В среду, 8 февраля, отечественные фондовые индексы просели на фоне сползания цен на нефть Brent под 55 долларов за баррель и отсутствия идей для роста. Рублевый фондовый индекс ММВБ в ходе торгов потерял 1,3% и завершил сессию вблизи 2 190 пунктов, долларовый РТС опустился на 1,23%, до 1 164,65 пункта. Доллар США на Московской бирже пока сохраняет позиции в промежутке 59—59,5 рубля за доллар», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.