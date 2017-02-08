Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».
В январе 2017 года лучшим признан отзыв «Горящая стрела, или Как доказать банку, что у него есть такая карта», автор которого долгое время не мог получить в Сбербанке корректную консультацию по оформлению карты с транспортным приложением «Стрелка».
«Уважаемый Сбербанк! Ну поделитесь, как ощущения, когда продавец запчастей для грузовых иномарок с полуслова понимает принцип оформления нужной карты, а четыре сотрудника службы поддержки и целый офис — вообще не втыкают, о чем идет речь?» — пишет он.
Автор под ником Агент 0,5 получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32. Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 22 683,02 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 143,38 млрд, кредитный портфель — 14 765,80 млрд, обязательства перед населением — 11 278,29 млрд.