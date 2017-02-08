Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».

В январе 2017 года лучшим признан отзыв «Горящая стрела, или Как доказать банку, что у него есть такая карта», автор которого долгое время не мог получить в Сбербанке корректную консультацию по оформлению карты с транспортным приложением «Стрелка».

«Уважаемый Сбербанк! Ну поделитесь, как ощущения, когда продавец запчастей для грузовых иномарок с полуслова понимает принцип оформления нужной карты, а четыре сотрудника службы поддержки и целый офис — вообще не втыкают, о чем идет речь?» — пишет он.

Автор под ником Агент 0,5 получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32. Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!