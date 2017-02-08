Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск понизился на 13 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 59,19 рубля. Курс евро опустился на 6 копеек, остановившись на отметке 63,37 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,63 рубля, минимальный — 59,12. Всего за торговый день совершено 35 348 сделок на 3 млрд 228 млн 53 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 63,57 рубля, минимальный — 63,03. Всего за торговый день совершены 4 183 сделки на 228 млн 853 тыс. евро.