В Кировской области микрофинансовая организация выдала местной жительнице денежный заем под 2 379% годовых. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

«В ходе проверки установлено, что в середине 2016 года жительница Омутнинска оформила в офисе микрофинансовой организации денежный заем под 292% годовых на 20 дней. Через непродолжительное время между сторонами было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата денежных средств и увеличения процентов по займу до 2 379% годовых», — уточнили в надзорном ведомстве.

Между тем полная стоимость потребительского займа не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть, подчеркивают в прокуратуре.

«По выявленным нарушениям закона прокурором района в адрес руководства микрофинансовой организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого процентная ставка по кредиту заявительницы снижена, лицо, допустившее эти нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности», — отмечается в сообщении.