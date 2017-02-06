Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт «Мир». Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге.

«Мы с АО «НСПК» — оператором национальной платежной системы «Мир» уже нашли подходящее техническое решение, которое вполне может действовать в рамках уже действующих механизмов процессинга при расчете банковскими картами. Добавятся лишь специальные функции автоматического контроля за тем, допустимый ли товар приобретается или нет. Если нет, система не пропустит такую покупку», — пояснили в министерстве.

«Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих «вредных» продуктов. Перечень допускаемых к участию в программе продуктов питания разработан с учетом рекомендаций Минздрава России», — сказали в ведомстве.

Также система может поддержать фермеров, дав возможность покупать саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.

Сейчас Минпромторг ведет доработку проекта внедрения в России Программы поддержки потребительского спроса. Как сообщил накануне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, система может начать работу уже в этом году.



