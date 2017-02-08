Акционеры Связь-Банка на внеочередном общем собрании 6 февраля досрочно прекратили полномочия членов совета директоров банка и избрали новый состав совета. Сообщение об этом банк опубликовал в среду, 8 февраля.

В совете директоров остались Александр Зеленов, Артем Довлатов, Антон Перин, Андрей Цокол (согласно биографическим справкам, все они представляют в совете директоров Связь-Банка его материнскую организацию — Внешэкономбанк; Перин в декабре-2016 возглавил «ВЭБ Капитал»), предправления Связь-Банка Денис Ноздрачев и гендиректор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов.

Новыми членами совета директоров Связь-Банка стали Иван Филев, Игорь Краснов и Елена Лобанова.

Из совета вышли Сергей Кузнецов (в справке на сайте Связь-Банка указано, что он возглавляет правовой департамент ВЭБа, однако на сайте последнего в начале октября 2016 года сообщалось, что исполняющим обязанности директора правового департамента будет назначен Игорь Краснов) и зампред ВЭБа Сергей Лыков.



Председателем совета директоров Связь-Банка в его прежнем составе был Александр Зеленов.

Уставный капитал Связь-Банка увеличен в полтора раза — до 45 млрд рублей Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций Связь-Банка объемом 16 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.